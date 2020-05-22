Коломойский добивается повышения цен на автогаз и дизтопливо до 25%

Олигарх Игорь Коломойский добивается повышения цен на сжиженный газ и дизтопливо путем лоббирования введения акцизов и пошлин на импортные топлива.



Решение по данному вопросу должна принять сегодня Межведомственная комиссия по международной торговле.



В феврале активы олигарха Коломойского «Укртатнафта» и «Укрнафта» запросили введение пошлин на импорт дизельного топлива и сжиженного газа сроком на пять лет с ежегодным повышением их размера с 8,46% в 2020 г. до 25,4% с 1 января 2024 года.



Сегодня Межведомственная комиссия по международной торговле должна поставить точку по данной инициативе Коломойского. В свою очередь, с резкой критикой комиссии выступил депутат Александр Дубинский близкий к олигарху. По его информации Министерство считает, что для введения пошлин нет достаточных полномочий.



Напомним, что в декабре Укртатнафта Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ. Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат Ольга Василевская-Смаглюк, ранее долгое время работавшая на телеканале олигарха Игоря Коломойского 1+1. Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не была поддержана.

