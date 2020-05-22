Опубликован график проведения пробного ВНО-2020 и оглашения его результатов

Пробное Внешнее независимое оценивание в 2020 году состоится 15 и 17 июня. Обновленные приглашения-пропуска с адресами пунктов прохождения ВНО начнут рассылать в первый день лета. Основная сессия тестирования стартует 25 июня.



Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.



Уточняется, что обновленные приглашения-пропуска будут появляться в личных кабинетах участников пробного ВНО с 1 июня, а для входа в личные кабинеты на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования необходимо ввести логин и пароль, полученные раньше.



Пробное ВНО-202 в Украине пройдет по такому графику:



15 июня - украинский язык и литература;



17 июня - история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, немецкий, французский, испанский языки.



С собой обязательно иметь:



оригинал документа, по которому происходила регистрация на пробное ВНО (паспорт, ID-карта и т.п.);



приглашение-пропуск;



средства индивидуальной защиты - маску или респиратор (подходят изготовленные самостоятельно).



С собой рекомендуют взять:



две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета;



прозрачную бутылку с питьевой водой - по желанию;



антисептик для рук - по желанию.



Определить результаты пробного ВНО можно будет онлайн. Для этого абитуриентам нужно будет занести свои ответы в специальный сервис "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания" в такие сроки:



15-17 июня - по украинскому языку и литературе;



17-19 июня - по остальным предметам.



Для внесения данных, необходимо указать свой логин, пароль и региональный центр оценивания качества образования:



Для тех, кто воспользуется такой возможностью, результаты тестирования по украинскому языку будут обнародованы до 21 июня, по остальным предметам - до 23 июня.



Напомним, основная сессия ВНО в 2020 году пройдет с 25 июня по 17 июля.

