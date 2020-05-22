Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 53,4 млн. тонн зерновых

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 22 мая 2020 года экспортировала 53,41 млн тонн зерновых и зернобобовых против 50 млн тонн за весь 2018/2019 МГ.



Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени страна экспортировала 19,93 млн тонн пшеницы, 28 млн тонн кукурузы и 4,8 млн тонн ячменя.



По состоянию на 22 мая текущего года экспортировано также 310,2 тыс. тонн муки.



Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

