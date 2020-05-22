НАБУ пришло с обысками к члену правления "Укрзализныци"

Сегодня, 22 мая, стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нагрянули с обысками к и.о. члена правления "Укрзализныци" Роману Веприцкому. Обыски проходят по делу о хищении средств при строительстве экспресс - трассы в аэропорт Борисполь.



Об этом представители НАБУ сообщили через свою пресс-службу.



Обыски проходят и в рабочем кабинете Романа Веприцкого, и у него дома.



"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски у должностных лиц АО "Укрзализныця" и представителей ряда частных компаний. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц "Укрзализныци" при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретение билетов сообщения "Киев-Борисполь" (так называемый "Бориспольский экспресс")", - сообщает НАБУ.



Следователи подозревают, что чиновники и предприниматели внесли ложные сведения в документы о формальном выполнения работ.



История вопроса такова: в 2018 году ООО "Рилейд" победило в государственных закупках филиала Юго-Западная железная дорога ПАО "Укрзализныця" по строительству экспресс-трассы в Борисполь на общую сумму 20 400 000 грн.



Роман Веприцкий в 2017-2019 годах был и.о. директора регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця", а в 2019-2020 годах уже возглавлял филиал.

