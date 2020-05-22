Лучший вуз Украины занимает 491 место в мире
Шесть высших учебных заведений Украины из Киева, Харькова, Львова и Сум вошли в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2020. Об этом свидетельствуют данные рейтинга. Всего в рейтинге приняли участие 1000 учебных заведений со всего мира.
Сообщается, что в список лучших ВУЗов Украины вошли:
Харьковский национальный университет имени Каразина- 491 место;
Киевский национальный университет имени Шевченко 541—550 места;
Харьковский политехнический институт - 651—700 места;
Киевский политехнический институт имени Сикорского - 701—750 места;
Сумской государственный университет - 701—750 места;
Национальный университет "Львовская политехника" - 751—800 места.
В пятерку лучших в мире вошли университеты Америки и один университет Великобритании.
Массачусетский технологический институт
Стэндфордский университет
Гарвардский университет
Оксфордский университет
Калифорнийский технологический университет.
Отмечается, что рейтинг учитывает репутацию вуза в академической среде, цитируемость научных публикаций, соотношение преподавателей и студентов, оценку выпускников работодателями.