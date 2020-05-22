Лучший вуз Украины занимает 491 место в мире

Лучший вуз Украины занимает 491 место в мире

Шесть высших учебных заведений Украины из Киева, Харькова, Львова и Сум вошли в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2020. Об этом свидетельствуют данные рейтинга. Всего в рейтинге приняли участие 1000 учебных заведений со всего мира.

Сообщается, что в список лучших ВУЗов Украины вошли:

Харьковский национальный университет имени Каразина- 491 место;

Киевский национальный университет имени Шевченко 541—550 места;

Харьковский политехнический институт - 651—700 места;

Киевский политехнический институт имени Сикорского - 701—750 места;
Сумской государственный университет - 701—750 места;

Национальный университет "Львовская политехника" - 751—800 места.

В пятерку лучших в мире вошли университеты Америки и один университет Великобритании.

Массачусетский технологический институт

Стэндфордский университет

Гарвардский университет

Оксфордский университет

Калифорнийский технологический университет.

Отмечается, что рейтинг учитывает репутацию вуза в академической среде, цитируемость научных публикаций, соотношение преподавателей и студентов, оценку выпускников работодателями.