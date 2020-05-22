Лучший вуз Украины занимает 491 место в мире

Шесть высших учебных заведений Украины из Киева, Харькова, Львова и Сум вошли в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2020. Об этом свидетельствуют данные рейтинга. Всего в рейтинге приняли участие 1000 учебных заведений со всего мира.

Сообщается, что в список лучших ВУЗов Украины вошли:



Харьковский национальный университет имени Каразина- 491 место;



Киевский национальный университет имени Шевченко 541—550 места;



Харьковский политехнический институт - 651—700 места;



Киевский политехнический институт имени Сикорского - 701—750 места;

Сумской государственный университет - 701—750 места;



Национальный университет "Львовская политехника" - 751—800 места.



В пятерку лучших в мире вошли университеты Америки и один университет Великобритании.



Массачусетский технологический институт



Стэндфордский университет



Гарвардский университет



Оксфордский университет



Калифорнийский технологический университет.



Отмечается, что рейтинг учитывает репутацию вуза в академической среде, цитируемость научных публикаций, соотношение преподавателей и студентов, оценку выпускников работодателями.

