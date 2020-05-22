Как выбрать холодильник без участия консультантов

Идеальный холодильник хорошо сохраняет свежесть продуктов, сам размораживается, мало шумит, экономит электроэнергию и идеально дополняет интерьер. Помимо стандартных параметров: типа, размера, объема, шума, современная техника наделена множеством интересных функций. Стоит более детально разобраться, чтобы определить, насколько они необходимы и стоит ли за них переплачивать.

Размер

Самый востребованный размер холодильника на рынке – 60х60 см. Именно такие товары представлены в большом ассортименте любого магазина техники. Стандартные варианты чаще относятся к средней ценовой категории. Но не у всех людей кухни одинакового размера. Да и количество членов семьи может значительно отличаться. Поэтому производители предлагают нестандартные решения.

Для маленьких кухонь создали уменьшенную версию в размере 50х50 см и 45х60 см. Набирают популярность отдельные, встраиваемые в нижние шкафы, холодильные и морозильные камеры. Стоимость таких моделей выше среднего. И цена будет вполне оправдана, если холодильник с такими габаритами идеально вместится в небольшое пространство.





Внутреннее устройство

Существуют и увеличенные версии для больших семей. Холодильники, которые оснащены двумя дверцами, часто имеют уникальное оформление. Они отлично впишутся в интерьер кухни, гостиной и столовой. Современные холодильники Вирпул на сайте Comfy станут украшением любой кухни. Хозяйки будут гордиться этой техникой, рекомендовать ее своим знакомым.

Холодильники бывают одно-, двух- и многокамерными. Чаще всего приобретают стандартные двухкамерные модели с наличием холодильной и морозильной камеры. Однокамерные варианты распространены в офисах и летних дачных домах. Многокамерные холодильники наделены разными зонами свежести, которые позволяют тому или иному продукту дольше оставаться в первоначальном виде. Но такая современная доработка потребует больших финансов.

Тип разморозки

Современные модели холодильников оснащены удобными для потребителя системами капельной разморозки, при которых не требуется частая полная разморозка. Достаточно 1 раз в год отключить технику от сети и помыть.

Уровень шума

Этот параметр будет особо значимым, если холодильник будет расположен в жилой комнате. К счастью, современная техника среднего ценового сегмента постоянно совершенствуется, поэтому практически бесшумна.

Энергоэффективность

Холодильник – прибор, который работает постоянно, а значит, стоит задуматься о приобретении варианта с высоким энергопотреблением. На новой технике всегда можно увидеть наклейку с техническими характеристиками. Обычно на ней и указан класс энергоэффективности прибора. Самым экономичным считается класс А+++, затем идет А++, А.





Дополнительные опции

Антибактериальное покрытие, которое препятствует размножению бактерий. Подобная опция больше служит маркетинговым ходом. Подобного эффекта можно добиться регулярным поддержанием чистоты в холодильной камере.



Индикатор открытой дверцы. Весьма полезная функция, если среди членов семьи есть дети или пожилые люди, которые иногда небрежны с техникой.



Автономное сохранение холода. Помогает дольше сохранить свежесть продуктов при перебоях электричества.



Угольный фильтр. Воздух внутри холодильной камеры постоянно циркулирует, устраняя неприятные запахи. Следует отметить, что при данной функции полки должны быть решетчатыми. Легко заменят такое новшество обычные плотные контейнеры для особо «ароматных» продуктов.



Суперзаморозка. Режим резкого кратковременно снижения температуры в морозильной камере до –28 °С. Единственный плюс оперативной заморозки – экономия времени.

Данные советы помогут определиться с выбором нужной модели холодильника, помощь консультанта не понадобится.