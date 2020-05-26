Инженеры представили замену человеческому глазу

Искусственный глаз почти полностью копирует строение настоящего глаза. Его диаметр - примерно 2 сантиметра. У искусственного глаза есть "сетчатка" из нанопроводов и линза для фокусировки света вместо хрусталика. Создал систему Гонконгский университет науки и технологий.



Система зрения предполагает, что свет, который попадает в глаза, проходит через систему линз и оказывается на фоторецепторах в сетчатке. Там информация преобразуется в сигналы, передаваемые в мозг. Искусственный глаз заполнен электропроводящей жидкостью. К слову сказать, человеческий глаз тоже заполнен жидкостью. Искусственная замена глазу обеспечивает зрение благодаря "сетчатке" из светочувствительных нанопроводов. В основе лежит перовскит (применяют в солнечных батареях). Нанопровода реагируют на свет и передают сигнал о нем, как фоторецепторы в настоящих глазах.



Работоспособность системы проверили, спроецировав на искусственный глаз изображения нескольких букв. Он смог успешно распознать буквы I, E и Y. Но создаваемые изображения имеют довольно низкое качество (примерно 100 пикселей против 120-140 мегапикселей человеческого глаза). Пока искусственный глаз требует внешнего источника питания. Но в ближайшее время система должна стать автономной. Также ученые планируют проверить, возможно ли соединить нанопровода и зрительный нерв.

