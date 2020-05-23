В Украине за сутки 432 новых случая Covid-19

432 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 344 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 442 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 21 мая – о 476 новых заболевших.



Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 046 человек, что на 71 больше, чем днем ранее.



Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, за сутки заболело 60 детей и 93 медицинских работника (с начала пандемии заболели 1 494 ребенка и 4 000 медработников). В числе умерших за минувшие сутки медицинских работников нет (всего скончались 28 с начала пандемии).



На госпитализацию за сутки было направлено 106 человек, в том числе двое детей и 15 медработников (с начала пандемии госпитализация была назначена 6 439 пациентам, из них 250 детям и 732 медицинским работникам). К аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за сутки не подключили никого (с начала пандемии –256 человек, в том числе одного ребенка и 22 медиков).



Лабораторно исследовано 277 712 образцов методом ПЦР, в том числе 10 527 за минувшие сутки.

