Жителя Полтавщины оштрафовали за загрузку видео на Pornhub

Шишацкий райсуд в Полтавской области оштрафовал украинца, который снимал и загружал видео на один из крупнейших в мире порносайтов Pornhub. Об этом говорится в решении суда.



Отмечается, что правонарушитель снимал порнографическое видео и распространял его через аккаунт Honey-sexpistol на Pornhub, говорится в решении суда от 14 мая. Размер штрафа, который придется заплатить нарушителю - 3400 грн. Ему также придется оплатить работу эксперта, которого привлек суд - 1256 грн.



В ходе расследования у правонарушителя изъяли камеры GoPro и Logitech, ноутбуки Apple и Asus, модем, роутер и флешку на 32 Гб. Все эти устройства суд постановил конфисковать. Два диска с видео суд постановил хранить вместе с материалами дела.



Правонарушителя обвинили по статье 301 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение порнографии), он признал свою вину и в присутствии адвоката 27 апреля заключил соглашение с прокурором. Дело было открыто 4 декабря 2019 года.

