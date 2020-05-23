Дети будут находиться в детсадах без масок - Степанов

Во время брифинга 23 мая глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что после открытия детских садов с 25 мая,в тех регионах, где это позволяет сделать эпидситуация, дети будут находиться в них без масок.



Глава МОЗ перечислил требования к дошкольным учреждениям. Детям на входе будут мерить измерять температуру, если она выше 37,2, то в садик не допустят.



Запрещено использовать мягкие игрушки, ковры с длинным ворсом. Твердое мыло должны заменить на жидкое. Вместо многоразовых полотенец использовать одноразовые бумажные. Мероприятия проводить без зрителей и не больше одной группы.



При этом информацию о том, что дети должны будут находиться в помещении в масках, он назвал слухами.

