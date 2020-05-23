В ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится

В ближайшие сутки синоптики прогнозируют прохладную ночь и тёплый день. Дожди пройдут лишь в западной и юго-западной части страны, сообщил Укргидрометцентр. В воскресенье в западных, днём и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях кратковременный дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-8°, днём 12-17°.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков; температура воздуха ночью 4-6°, днём 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 мая самая высокая температура воздуха днём была +31,3в 2007г., самая низкая ночью +0,5 в 1899г.

В понедельник, 25 мая, на Правобережье и в Черниговской области кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северный, в восточной части южно-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10°, днём 14-19°; в Карпатах ночью 1-5° тепла, днём 3-7°.

В Киеве в понедельник кратковременный дождь, возможна гроза; температура воздуха ночью 6-8°, днём 14-16°.

23 мая в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 13-18°, в Днепре, возле Киева, 13°.