Хорватия открыла туристический сезон

Туристическая индустрия Хорватии возобновила работу после карантинных ограничений, действовавших с марта. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщил заместитель главы ассоциации чешских туроператоров Ян Папеж.



По его словам, первые туристы из Чехии в четверг, 21 мая, прибыли на автомашинах на отдых в Хорватию, почти без задержек преодолев границы Австрии и Словении.



"До местных морских пляжей у чехов из дома самый короткий путь. Поэтому именно с властей Загреба правительство Чехии начало переговоры об открытии туристического сезона после завершения в обеих странах пандемии COVID-19", - сообщил Папеж.



В 2019 году в Хорватии провели свой отпуск около 750 тыс. граждан Чехии, годом раньше – более 810 тыс.



В схожей с Чехией ситуации, помимо Хорватии, находятся другие соседние небольшие страны, в целом благополучно пережившие эпидемию коронавируса – Австрия, Словакия, а также чуть более отдаленные Венгрия, Болгария, Греция.



Практически все они уже открыли или откроют в ближайшее время на паритетных началах свои границы, при пересечении которых нужны лишь подтверждение о транзите и ваучер о размещении в пункте назначения.

