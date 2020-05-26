В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная дождливая погода

В ближайшие сутки, 26 мая, территория Украины по-прежнему останется в прохладной и влажной воздушной массе в зоне влияния атомсферных фронтов, сообщает Укргидрометцентр. Во вторник почти по всей Украине временами дожди, днем на Закарпатье и Прикарпатье местами с грозами, лишь ночью в большинстве западных областей без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 6-11°, днем 12-17°, на западе и юге страны до 20°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° тепла.



В Киеве временами дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 12-14°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период наблюдений 26 мая самая высокая температура днем была 32,7 градусов тепла в 2007 году, самая низкая ночью - 2,7 градусов выше ноля в 1944 году.



В среду, 27 мая, почти по всей Украине кратковременные дожди, местами грозы, лишь ночью в юго-восточной части без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°, в юго-восточной части 19-24°.



В Киеве кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 16-18°.



25 мая в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 13-18°, в Днепре возле Киева 14°.

