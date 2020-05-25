Киево-Печерская лавра открылась после карантина

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра сегодня открылась после карантина.



Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Телеграм-канале написал глава Административного аппарата Киевской митрополии епископ Виктор (Коцаба).



«Милостью Божией, сегодня с 09.00 наша главная святыня - Киево-Печерская лавра открыта. Карантинный режим снят», - написал епископ.



Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре с 22 марта службы проходили в закрытом режиме без участия прихожан, с онлайн-трансляцией. 4 апреля были закрыты ворота Нижней Лавры. Во время карантина братия обители возносили сугубые молитвы «во время губительного поветрия», ежедневно молясь о больных коронавирусом и о врачах.



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