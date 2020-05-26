КНР планирует отправить свой первый зонд на Марс

КНР планирует осуществить запуск первого зонда для исследования Марса в июле этого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.



"КНР в июле готовится к запуску своего амбициозного плана миссии на Марсе, который будет включать высадку дистанционно управляемого робота на поверхность "красной" планеты", - пишет издание.



Отмечается, что Пекин вложил миллиарды долларов в свою космическую программу. Так, миссия на Марсе входит в ряд новых космических проектов, которые ведет КНР, включая вывод китайских космонавтов на Луну и создание космической станции до 2022 года.



Китайская миссия, которая называется "Тяньвен", выведет зонд на орбиту вокруг Марса и высадит робототехнический ровер для исследования и анализа поверхности.



"Пройдет несколько месяцев для пути примерно 55 млн км (31 млн миль) - расстояния между Землей и Марсом, постоянно меняется благодаря их планетарным орбитам", - отмечает издание.



КНР уже осуществил аналогичную миссию на Луну, и в января 2019 года высадил небольшой аппарат на темной стороне лунной поверхности, став первой страной, которая сделала подобное.

