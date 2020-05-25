В Киеве до конца недели планируют открыть ТРЦ

К концу недели в столице планируют восстановить работу торгово-развлекательных центров. По поводу работы детских лагерей - это произойдет не раньше июля. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.



"После открытия детских садов следующим этапом мы планируем возобновлять работу в детских лагерях, в школах, но это перспектива июля, к сожалению, не раньше. Относительно секций - восстановление их работы запланированы на сентябрь. О работе развлекательных зон в ТРЦ - я уже говорил, по возобновлению работы ТРЦ город примет отдельное решение. Надеюсь, их работу мы сможем позволить уже до конца этой недели", - сказал Кличко.

