Вопрос выборов на оккупированном Донбассе еще не решен - ОП

Украинские власти не еще не решили вопрос проведения выборов на оккупированном Донбассе одновременно с местными по всей стране. В то же время речь о переносе местных выборов не идет. Об этом в интервью изданию "Гордон" заявил первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.



По его словам, местные выборы состоятся осенью 2020 года. Трофимов также отметил, что их проведению может помешать только "какой-то общий форс-мажор, о котором мы не знаем".



При этом еще не решен вопрос выборов на оккупированном Донбассе одновременно с украинскими.



"Вопрос еще не решили, да. Поэтому не готов комментировать, чтобы не ввести в заблуждение", - добавил Трофимов.

