«Икона» протеста
Для меня было открытием, когда узнал, что Поярков – художник. Более того, его работы еще кто-то покупает. Точнее, покупал. Вряд ли «полотна» этого порошенковского «импрессиониста» пользуются сегодня спросом в галереях Лондона и туалетах Нью-Йорка. Его настоящее призвание – веселить «порохоботов» пародиями на президента Зеленского в стиле «сортир-нуа». Не, даже при всем своем личном отношении к тому, что Владимир Александрович сделал с выбором 73-х процентов людей, проголосовавших за него, такие шутки это уже явный перебор.
Если сделать небольшой экскурс в историю, то становится понятно, что «художник» всегда был долбанутым. Виктора Пинзеника кто-то еще помнит? Этого выдающегося львовского макроэкономиста, от которого Кейнс в гробу переворачивался. Он изобрел, кстати, формулу «требования МВФ» во время пребывания в правительстве. Вообще ничего делать не надо. Просто говорите, что Фонд требует, и все. Позднее МВФ сообразил, что можно совершенно не стесняться, поскольку Пинзеник такого понаписывал, что даже в голове у Кучмы не вмещалось. Да… И вот Поярков задвинул партии «Реформы и порядок» эмблему: пчела с тремя яйцами в виде сот. Потом еще малевал какие-то календарики партийные, «мапу Украины» с надписями, уже тогда выполненными в стиле туалетного юмора. Потом он снюхался с Игорем Грынивым. Еще когда тот был политтехнологом у «Нашей Украины» Виктора Ющенко. Был эпический срач по поводу того, кто именно придумал символику «Нашей Украины», в которой растворилась «ПРП» Пинзеника вместе Гринивым и Поярковым.
Два десятилетия это существо шлялось в кулуарах парламента в каких-то обносках с карманами, парковало свой украшенный в стиле обкуренных индусов джип где попало на Грушевского и вот, наконец, превратилось в «лицо» акции «Стоп Реванш». «Сисьски-письки» и прочие туалетные репризы Пояркова очень удачно вписались в общую тональность воскресной акции «порохоботов».
Пятый президент пытается консолидировать свой «уличный актив», чтобы Зеленский не вздумал переходить «красные линии», очерченные экс-главкомом. К сожалению, итог воскресного «антиреваншистского» мероприятия неутешителен для Порошенко. Даже объединение с «Национальным корпусом» привело к образованию жидкого (во всех отношениях) клуба любителей клозетного юмора Пояркова
Внимательно изучал список картин, которые Петр Алексеевич ночью переправил через государственную границу Украины. Ни одной работы Пояркова. Хотя он так вошел в образ Зеленского, что уже начал рисовать не только и не столько руками, сколько другими частями своего тела. «Русская красавица» Ильи Глазунова есть, «Балерина в зеленом платье» Константина Коровина в наличии, а календарика ПРП работы кисти (надеюсь) Пояркова – нет. Странно.
Еще более странен формат воскресной акции «порохоботов». Они теперь побратимы «Национального корпуса», который гонялся по всей стране за Петром Алексеевичем и закидывал его плюшевыми свинками. Объединились против «реванша Зеленского». Вместе, как говорится, и до конца. А конец Петра Алексеевича все же виднеется, несмотря на все усилия президента понравиться «порохоботам» и завоевать их «сердца». Или что там у них по терминологии Пояркова?
То, что «Черчилль» начал суетиться и даже раскошелился на проведение «общенациональной акции», свидетельствует об очередном трабле Порошенко. Не то чтобы перспективы цугундера стали совсем уж обнадеживающими, однако приходится напрягаться. Ситуативный альянс со «слугами» в Раде пока заморожен. Государственное бюро расследований шлет Петру Алексеевичу мягкие сигналы. Нет, никто не вызывает Порошенко по статье 111 – «государственная измена». Приглашают объяснить механизм перемещения через границу культурных ценностей в виде картин русских (в основном) художников. Однако намек более чем понятный. Поэтому пятый президент пытается консолидировать свой «уличный актив», чтобы Зеленский не вздумал переходить «красные линии», очерченные экс-главкомом. К сожалению, итог воскресного «антиреваншистского» мероприятия неутешителен для Порошенко. Даже объединение с «Национальным корпусом» привело к образованию жидкого (во всех отношениях) клуба любителей клозетного юмора Пояркова.
«Нацкорпус», судя по всему, тоже переживает трудные финансовые времена. С окончанием карантина «НК» пытается напомнить о своей «боевой роли». В субботу в центре Киева радикалы Андрея Билецкого попробовали устроить штурм офиса одного из лидеров «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука. Прогремело несколько взрывов, боевики жгли файеры и малевали на асфальте надписи «ОПЗЖ=Россия». Хотели вернуться к привычному амплуа уличного террора, который процветал во времена президентства Петра Алексеевича. К счастью, никто не пострадал, однако все могло быть и по-другому.
Маргинализация «патриотического движения» налицо. Но это, к сожалению, ничего не значит, поскольку благодаря внешнему управлению на Украине досконально отработана технология навязывания бреда абсолютного меньшинства остальной части населения. Радикалы могут в любой момент быть востребованы для силовой коррекции внутренней и внешней политики «колонии»
Нападение на офис произошло сразу после того, как Виктор Медведчук потребовал от генерального прокурора Венедиктовой начать уголовное производство относительно американских военных лабораторий Пентагона, работающих в условиях абсолютной секретности на территории Украины. Ранее исполняющая обязанности посла США в Украине Кристина Квин официально признала сам факт существования биолабораторий Пентагона в нашей стране. Правда, затем один из руководителей Госдепартамента Джордж Кент назвал эту информацию "фейком". Короче, в Госдепартаменте оказались не готовы к атаке со стороны Медведчука, поэтому явно растерялись. И лишь усилили международный скандал из-за бактериологических объектов Пентагона, который повлиял в том числе и на планы Белого дома сделать Китай крайним за эпидемию коронавируса. Но факт наличия на территории «суверенной Украины» биолабораторий США вообще не волнует радикалов: заметьте, "патриоты" пытались штурмовать вовсе не посольство Америки, а штаб-квартиру оппозиционного политика. Президент Зеленский уже двое суток молчит по поводу нападения на офис оппозиционной политической партии. Наверное, собирается с мыслями. Как говорят его немногочисленные последователи, «дайте ему еще один шанс!».
Тема США прозвучала и во время воскресной акции. Только на этот раз «порохоботы» заклинали побратимов ни в коем случае не упоминать о «пленках Деркача», которые могут «разрушить двухпартийный консенсус в Америке относительно Украины». Более подробно аргументировать этот довольно-таки загадочный тезис они не сумели, поскольку «сиськи-письки» Пояркова – тот еще категориальный аппарат.
Да, маргинализация «патриотического движения» налицо. Но это, к сожалению, ничего не значит, поскольку благодаря внешнему управлению на Украине досконально отработана технология навязывания бреда абсолютного меньшинства остальной части населения. Радикалы могут в любой момент быть востребованы для силовой коррекции внутренней и внешней политики «колонии».