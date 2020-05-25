«Икона» протеста

Для меня было открытием, когда узнал, что Поярков – художник. Более того, его работы еще кто-то покупает. Точнее, покупал. Вряд ли «полотна» этого порошенковского «импрессиониста» пользуются сегодня спросом в галереях Лондона и туалетах Нью-Йорка. Его настоящее призвание – веселить «порохоботов» пародиями на президента Зеленского в стиле «сортир-нуа». Не, даже при всем своем личном отношении к тому, что Владимир Александрович сделал с выбором 73-х процентов людей, проголосовавших за него, такие шутки это уже явный перебор.



Если сделать небольшой экскурс в историю, то становится понятно, что «художник» всегда был долбанутым. Виктора Пинзеника кто-то еще помнит? Этого выдающегося львовского макроэкономиста, от которого Кейнс в гробу переворачивался. Он изобрел, кстати, формулу «требования МВФ» во время пребывания в правительстве. Вообще ничего делать не надо. Просто говорите, что Фонд требует, и все. Позднее МВФ сообразил, что можно совершенно не стесняться, поскольку Пинзеник такого понаписывал, что даже в голове у Кучмы не вмещалось. Да… И вот Поярков задвинул партии «Реформы и порядок» эмблему: пчела с тремя яйцами в виде сот. Потом еще малевал какие-то календарики партийные, «мапу Украины» с надписями, уже тогда выполненными в стиле туалетного юмора. Потом он снюхался с Игорем Грынивым. Еще когда тот был политтехнологом у «Нашей Украины» Виктора Ющенко. Был эпический срач по поводу того, кто именно придумал символику «Нашей Украины», в которой растворилась «ПРП» Пинзеника вместе Гринивым и Поярковым.



Два десятилетия это существо шлялось в кулуарах парламента в каких-то обносках с карманами, парковало свой украшенный в стиле обкуренных индусов джип где попало на Грушевского и вот, наконец, превратилось в «лицо» акции «Стоп Реванш». «Сисьски-письки» и прочие туалетные репризы Пояркова очень удачно вписались в общую тональность воскресной акции «порохоботов».



Пятый президент пытается консолидировать свой «уличный актив», чтобы Зеленский не вздумал переходить «красные линии», очерченные экс-главкомом. К сожалению, итог воскресного «антиреваншистского» мероприятия неутешителен для Порошенко. Даже объединение с «Национальным корпусом» привело к образованию жидкого (во всех отношениях) клуба любителей клозетного юмора Пояркова

Маргинализация «патриотического движения» налицо. Но это, к сожалению, ничего не значит, поскольку благодаря внешнему управлению на Украине досконально отработана технология навязывания бреда абсолютного меньшинства остальной части населения. Радикалы могут в любой момент быть востребованы для силовой коррекции внутренней и внешней политики «колонии»

Внимательно изучал список картин, которые Петр Алексеевич ночью переправил через государственную границу Украины. Ни одной работы Пояркова. Хотя он так вошел в образ Зеленского, что уже начал рисовать не только и не столько руками, сколько другими частями своего тела. «Русская красавица» Ильи Глазунова есть, «Балерина в зеленом платье» Константина Коровина в наличии, а календарика ПРП работы кисти (надеюсь) Пояркова – нет. Странно.Еще более странен формат воскресной акции «порохоботов». Они теперь побратимы «Национального корпуса», который гонялся по всей стране за Петром Алексеевичем и закидывал его плюшевыми свинками. Объединились против «реванша Зеленского». Вместе, как говорится, и до конца. А конец Петра Алексеевича все же виднеется, несмотря на все усилия президента понравиться «порохоботам» и завоевать их «сердца». Или что там у них по терминологии Пояркова?То, что «Черчилль» начал суетиться и даже раскошелился на проведение «общенациональной акции», свидетельствует об очередном трабле Порошенко. Не то чтобы перспективы цугундера стали совсем уж обнадеживающими, однако приходится напрягаться. Ситуативный альянс со «слугами» в Раде пока заморожен. Государственное бюро расследований шлет Петру Алексеевичу мягкие сигналы. Нет, никто не вызывает Порошенко по статье 111 – «государственная измена». Приглашают объяснить механизм перемещения через границу культурных ценностей в виде картин русских (в основном) художников. Однако намек более чем понятный. Поэтому пятый президент пытается консолидировать свой «уличный актив», чтобы Зеленский не вздумал переходить «красные линии», очерченные экс-главкомом. К сожалению, итог воскресного «антиреваншистского» мероприятия неутешителен для Порошенко. Даже объединение с «Национальным корпусом» привело к образованию жидкого (во всех отношениях) клуба любителей клозетного юмора Пояркова.«Нацкорпус», судя по всему, тоже переживает трудные финансовые времена. С окончанием карантина «НК» пытается напомнить о своей «боевой роли». В субботу в центре Киева радикалы Андрея Билецкого попробовали устроить штурм офиса одного из лидеров «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука. Прогремело несколько взрывов, боевики жгли файеры и малевали на асфальте надписи «ОПЗЖ=Россия». Хотели вернуться к привычному амплуа уличного террора, который процветал во времена президентства Петра Алексеевича. К счастью, никто не пострадал, однако все могло быть и по-другому.Нападение на офис произошло сразу после того, как Виктор Медведчук потребовал от генерального прокурора Венедиктовой начать уголовное производство относительно американских военных лабораторий Пентагона, работающих в условиях абсолютной секретности на территории Украины. Ранее исполняющая обязанности посла США в Украине Кристина Квин официально признала сам факт существования биолабораторий Пентагона в нашей стране. Правда, затем один из руководителей Госдепартамента Джордж Кент назвал эту информацию "фейком". Короче, в Госдепартаменте оказались не готовы к атаке со стороны Медведчука, поэтому явно растерялись. И лишь усилили международный скандал из-за бактериологических объектов Пентагона, который повлиял в том числе и на планы Белого дома сделать Китай крайним за эпидемию коронавируса. Но факт наличия на территории «суверенной Украины» биолабораторий США вообще не волнует радикалов: заметьте, "патриоты" пытались штурмовать вовсе не посольство Америки, а штаб-квартиру оппозиционного политика. Президент Зеленский уже двое суток молчит по поводу нападения на офис оппозиционной политической партии. Наверное, собирается с мыслями. Как говорят его немногочисленные последователи, «дайте ему еще один шанс!».Тема США прозвучала и во время воскресной акции. Только на этот раз «порохоботы» заклинали побратимов ни в коем случае не упоминать о «пленках Деркача», которые могут «разрушить двухпартийный консенсус в Америке относительно Украины». Более подробно аргументировать этот довольно-таки загадочный тезис они не сумели, поскольку «сиськи-письки» Пояркова – тот еще категориальный аппарат.Да, маргинализация «патриотического движения» налицо. Но это, к сожалению, ничего не значит, поскольку благодаря внешнему управлению на Украине досконально отработана технология навязывания бреда абсолютного меньшинства остальной части населения. Радикалы могут в любой момент быть востребованы для силовой коррекции внутренней и внешней политики «колонии».