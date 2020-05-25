Раскрыта цена всех iPhone 12

В сети раскрыли стоимость всех iPhone 12. Об этом сообщает mydrivers со ссылкой на известного американского инсайдера Джона Проссера.



Издание отмечает, что ранее Проссер точно сообщил даты презентации iPhone SE и MacBook Pro 13, а также цены на смартфоны линейки iPhone 12.



Так, ожидается, что самая простая версия iPhone 12 с диагональю 5,4 дюйма будет стоить 649 или 699 долларов. Еще одна модель линейки получит 6,1-дюймовый дисплей и обойдется от 749 до 799 долларов.



Ожидается, что стоимость iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым экраном стартует от 999 долларов. При этом самая старшая версия iPhone 12 с экраном в 6,7 дюйма будет стоить от 1099 долларов.



По данным инсайдера, презентация новой линейки смартфонов от Apple пройдет в октябре 2020 года.



Отметим, новый iPhone SE с 67 гигабайтами стоит 399 долларов, с 128 гигабайтами - 449, а с 256 гигабайтами - 549 долларов. Цена на iPhone 11 стартует от 699 долларов за версию с 64 Гб, до 1449 за iPhone 11 Pro Max c 512 гигабайтами памяти.

