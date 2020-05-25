В Украине стартовала регистрация на дополнительную сессию ВНО

Сегодня в Украине стартовала регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.



"Сегодня, 25 мая, начинается регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания и продлится до 9 июня", - сказано в сообщении.



Отмечается, что право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:



- не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживают (находятся) на территории, на которой установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;



- участвовали в антитеррористической операции и/или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрированы для участия во внешнем оценивании в основной период;



- проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации;



- по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;



- должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, по которым им будут зачислены результаты внешнего оценивания как оценки государственной итоговой аттестации).



Сообщается, что в этом году дополнительная сессия начнется 24 июля тестированием по физике, а завершится 10 августа тестированием по химии.

