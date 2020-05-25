В НАПК разъяснили новый порядок рассмотрения деклараций чиновников

Национальное агентство по предотвращению коррупции информирует, что декларации чиновников, которые будут представлены в Реестр последними, будут проверяться в первую очередь. При этом декларацию за 2019 год необходимо подать до 1 июня.



Об этом сообщает пресс-служба НАПК.



"Последний день для подачи декларации - 31 мая. НАПК обращает внимание, что декларации чиновников, которые будут представлены в Реестр последними, будут проверяться в первую очередь", - указано в сообщении.



Подчеркивается, что ранее НАПК разработало порядок очередности, по которому прежде всего должны быть проверены декларации президентов Украины, премьер-министров, министров и заместителей министров.



"Таким образом, декларации тех министров и заместителей министров, которые подадут декларации последними, будут проверять в первую очередь. То же самое касается всех групп субъектов декларирования, указанные в порядке очередности ниже: судей, руководителей Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины, членов Высший совет правосудия, депутатов и т.д.", - информируют в НАПК.

