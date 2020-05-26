Грузия ждет от Киева шагов для нормализации отношений из-за Саакашвили

Грузия ждет от Украины шагов для нормализации отношений после назначения Михаила Саакашвили в Нацсовет реформ. После этого будет принято решение о возвращении посла.



Об этом сообщает грузинское издание interpressnews.



Сообщается, что сегодня посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе прибыл на первые консультации в МИД Грузии после отзыва из Киева. В ведомстве подчеркнули, что вызов посла не означает разрыва дипломатических отношений либо пересмотра стратегического партнерства.



В то же время грузинская сторона выдвинула условие для нормализации отношений.



"Мы будем следить за развитием процессов в Украине, какие шаги предпримет украинское правительство в плане нормализации отношений с Грузией, тогда будет принято решение о дате возвращения посла в Украину", - заявили в МИД Грузии.



Отметим, после назначения Саакашвили правительство Грузии отозвало посла для консультаций.

