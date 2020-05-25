Столичное метро посчитало убытки за время карантина

Киевский метрополитен за время пребывания на карантине понес убытки на сумму 600 млн гривень.



Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель директора КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.



"Недополучение дохода 600 млн грн. В то же время средства на зарплату Киевсовет предусмотрел в полном объеме", - отметила Макогон.



Утром 25 мая заработали все линии столичного метрополитена.



С 23 мая в Киеве в штатном режиме начал работать и общественный транспорт.



Харьковский метрополитен за два месяца пребывания на карантине понес убытки на сумму свыше 180 млн грн.



