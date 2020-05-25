Суд обязал Volkswagen выплатить компенсации клиентам по искам о занижении вредных выбросов

Федеральный суд Германии обязал Volkswagen (VW) выплатить компенсации владельцам автомобилей с дизельными двигателями, для которых концерн занижал показатели вредных выбросов. Об этом сообщает Reuters.



Речь идет о решении по иску клиента VW из Рейнланд-Пфальца, он требовал вернуть полную стоимость автомобиля — 31,5 тысячи евро, уточняет Deutsche Welle.



Суд нижестоящей инстанции постановил выплатить ему 26 тысяч евро, федеральный суд утвердил это решение и объявил, что клиенты VW в принципе имеют право на такие компенсации.



В немецких судах находится 60 тысяч подобных исков, решение по ним истцы ждут несколько лет.



Клиенты VW смогут вернуть автомобили и получить частичное возмещение стоимости.



«Поведение подсудимых (концерна VW — прим. „Медузы“) должно быть признано неэтичным», — цитирует DW постановление суда.



США запретили использование автомобилей VW с недостоверными данными экологических тестов, европейские страны так не поступили. На этом основании концерн утверждал, что требования клиентов о компенсации неправомерны.



В мае 2020-го концерн договорился о досудебном урегулировании по делу в отношении главного исполнительного директора Герберта Дисса и главы наблюдательного совета Ханса Дитера Пётча. Компания заплатит девять миллионов евро. Топ-менеджеров обвиняли в том, что в 2015-м они не предупредили акционеров о скандале с дизельными двигателями.



В феврале 2020-го VW согласился выплатить 830 миллионов евро в рамках досудебного соглашения по коллективному иску 260 тысяч клиентов в Германии.



Скандал с дизельными двигателями уже обошелся VW в 30 миллиардов евро (почти 33 миллиарда долларов) убытков и штрафов, назначенных регуляторами, в основном в США, уточняет Reuters.

