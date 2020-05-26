"Киевтеплоэнерго" завершило первую очередь гидравлических испытаний теплосетей

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" завершило первую очередь гидравлических испытаний теплосетей столицы, согласно графику возобновляет поставки горячей воды в домах на Троещине, Виноградаре, Воскресенке, Лесном и Минском массивах, Оболони и Отрадном.



Как сообщила пресс-служба КП, на гидравлическую прочность специалисты испытывали сети зоны теплоснабжения ТЭЦ-6, районных котельных "Виноградарь", "Воскресенка", "Отрадный", станции теплоснабжения №2, а также ряд квартальных котельных.



"Мы испытали 25% магистральных теплосетей и 50% теплосетей квартальных котельных Киева. Было выявлено около 300 повреждений сетей, которые по состоянию на сегодня устранены для возобновления горячего водоснабжения. Работы ведутся со строгим соблюдением графика, утвержденного КГГА", - цитирует пресс-служба директора структурного подразделения "Киевские тепловые сети " "Киевтеплоэнерго" Василия Деревицкого.



В КТЭ также напомнили, что до 5 июня продлится вторая очередь испытаний теплосетей в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5 и СТ-1. Подача горячего водоснабжения будет временно приостановлено в жилые дома на Соломенке, Шулявке, Теремках, Осокоркорках и центра Киева.



Адреса домов, где временно отсутствует горячее водоснабжение можно на сайте КП "Киевтеплоэнерго".



Как сообщалось, 12 мая в Киеве начали проведение гидравлических испытаний теплосетей, для подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону.

