Названо условие начала продажи билетов на поезда

Укрзализныця начнет продажу билетов на поезда после того, как во всех областях сообщат об эпидемической готовности к запуску пассажирских перевозок. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в понедельник, 25 мая.



"Укрзализныця начнет продажу билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения", - сообщил Криклий.



На данный момент дальнейшее смягчение карантина невозможно в восьми областях: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой.



Ранее в Укрзализныце заявили, что готовы возобновить пассажирские перевозки с 1 июня.



Второй этап смягчения карантина начался на прошлой неделе:



- с 22 мая разрешили проводить спортивные мероприятия с участием до 50 человек, но без зрителей; проводить религиозные мероприятия (со соблюдением дистанции - не более одного человека на 10 кв. м); возобновить работу общественного городского и внутриобластного транспорта; открыть отели (кроме ресторанов);



- с 25 мая - открыть детские сады и метрополитен;



- с 1 июня - открыть фитнес-центры (кроме групповых занятий больше 10 человек); возобновить работу учреждений образования (в группах не больше 10 человек); возобновить межобластные перевозки; железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;



- с 10 июня - работать кафе и ресторанам в помещениях; работать учреждениям культуры; полноценно работать отелям и хостелам;



- а с 15 июня могут возобновить авиаперевозки.



