Врачи категорически не советуют выпивать в режиме самоизоляции

Эксперты Роспотребнадзор напоминают: на фоне непростой эпидемической ситуации необходимо сократить объем употребления спиртного. Алкоголь не только наносит сильный вред здоровью, но повышает риск нарушений психики и насилия.



В свою очередь, Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подчеркивает, что употребление алкоголя не защищает от коронавируса COVID-19. В особенности может быть опасным употребление этилового спирта (этанола), разбавленного метанолом. Возможен летальный исход.



Медики говорят: спиртное негативно влияет на иммунную систему. Плюс, так как алкоголь подрывает психику, самоизоляция может проходить с серьезными осложнениями. Согласно официальной статистике, спиртное убивает 3 миллиона человек в год.



Треть всех смертей приходится на Европейский регион. В Европе фиксируется самый высокий уровень потребления алкоголя в мире, самая высокая распространенность расстройств, связанных с употреблением алкоголя, и самая большая доля смертей, вызванных алкоголем, в общей структуре смертности населения.

