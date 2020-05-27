Найден ген, делающий человека худым вне зависимости от рациона

Найден ген, делающий человека худым вне зависимости от рациона

Университет Британской Колумбии обнаружил ген, который позволяет некоторым людям есть любые продукты, не заботясь о фигуре. Ученые отталкивались от анализа генетических данных эстонского Биобанка, содержащего информацию 47000 человек 20-44 лет. Сравнению подвергли ДНК здоровых худощавых людей и людей с нормальным весом. В итоге была выявлена уникальная мутация в гене ALK, характерная только для худых людей. Мутации гена ALK ранее уже связывали с развитием рака.

В свою очередь, эксперименты на мухах-дрозофилах и мышах показали, что особи с "выключенным" геном ALK не запасают жир, даже когда сидят на жирном и калорийном рационе. Низкий уровень физической активности также не влиял на степень ожирения при манипуляциях с геном. Известно: ALK очень активен в клетках головного мозга. При этом он заставляет жировые клетки сжигать энергию, получаемую из пищи, а не запасать ее в виде отложений.

По мнению ученых, влияние на ген ALK может помочь в борьбе с ожирением. К слову сказать, уже есть безопасные противораковые средства, подавляющие активность ALK. Не исключено, что их возможно перепрофилировать.