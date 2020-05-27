Найден ген, делающий человека худым вне зависимости от рациона

Университет Британской Колумбии обнаружил ген, который позволяет некоторым людям есть любые продукты, не заботясь о фигуре. Ученые отталкивались от анализа генетических данных эстонского Биобанка, содержащего информацию 47000 человек 20-44 лет. Сравнению подвергли ДНК здоровых худощавых людей и людей с нормальным весом. В итоге была выявлена уникальная мутация в гене ALK, характерная только для худых людей. Мутации гена ALK ранее уже связывали с развитием рака.



В свою очередь, эксперименты на мухах-дрозофилах и мышах показали, что особи с "выключенным" геном ALK не запасают жир, даже когда сидят на жирном и калорийном рационе. Низкий уровень физической активности также не влиял на степень ожирения при манипуляциях с геном. Известно: ALK очень активен в клетках головного мозга. При этом он заставляет жировые клетки сжигать энергию, получаемую из пищи, а не запасать ее в виде отложений.



По мнению ученых, влияние на ген ALK может помочь в борьбе с ожирением. К слову сказать, уже есть безопасные противораковые средства, подавляющие активность ALK. Не исключено, что их возможно перепрофилировать.

