Минреинтеграции начало работу над стратегией экономического восстановления Донбасса

Минреинтеграции начало работу над стратегией экономического восстановления Донбасса

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса.

"Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, с целью обеспечения условий для возвращения человеческого капитала, устойчивого развития и роста социально-экономических показателей территорий, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, информирует о начале работы над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что при Минреинтеграции будет создана соответствующая межведомственная рабочая группа для разработки стратегии экономического восстановления Донбасса.

В связи с чем, письма с приглашением присоединиться к работе было направлено в 189 учреждений, среди которых: органы государственной власти (11 комитетов Верховной Рады, ОП, СНБО, НБУ, 8 министерств, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, Донецкая и Луганская ОГА, военно-гражданская администрация (ВГА) г.Авдеевка и г.Торецк) - 28; органы местного самоуправления (местные советы и ОТГ) - 44; ассоциативные объединения - 37; научно-исследовательские учреждения - 22; международные организации - 7; общественные организации - 51.