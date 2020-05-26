Госдолг Украины вырос за второй месяц карантина

В апреле госдолг Украины вырос на 1,05 млрд долларов (1,3%) до 81,43 млрд долларов, свидетельствуют данные Минфина. При этом в гривне государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 2,7% до 2,196 трлн грн. Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 апреля составил 1 934,89 млрд гривен (71,74 млрд долларов) против 1 988,81 млрд гривен (70,87 млрд долларов) месяцем ранее.



При этом прямой внешний долг за месяц снизился с 40,34 млрд долларов до 40,17 млрд долларов.



Прямой внутренний долг сократился с 856,83 млрд гривен до 851,58 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте увеличился с 30,53 млрд долларов до 31,57 млрд долларов).



Гарантированный государством долг на 30 апреля составил 261,47 млрд гривен, или 9,69 млрд долларов.



"Традиционно, ключевым фактором влияния на состояние государственного долга были колебания на валютном рынке. По данным Национального банка, ревальвация гривни по отношению к доллару США в апреле 2020 года составила 4,04%. Активность инвесторов в условиях мирового пандемии COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики была не высокой. Из четырех аукционов, запланированных Минфином на апрель, фактически проведен был только один. По итогам аукционов 28 апреля на финансирование государственного бюджета было привлечено 9,8 млрд гривен", - говорится в сообщении.



Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным бумагам составила 11,24%, а сумма привлеченных ресурсов - более 5,3 млрд гривен.



"Еще около 4,5 млрд грн государственный бюджет получил от размещения шести и восьмимесячных облигаций, номинированных в долларах США. Средневзвешенная ставка доходности по этим бумагам составила 3,29% и 3,5% соответственно", - добавили в Минфине.



Министерством финансов в отчетном периоде осуществило выплаты 9,9 млрд грн по погашению государственного долга и 9 млрд грн по обслуживанию.

