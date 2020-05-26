В IKEA признали продажу своих товаров украинцам по более высоким ценам, чем европейцам

Крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома шведская компания IKEA, объяснила, почему предлагает украинцам товары по более высоким ценам, чем европейцам и россиянам. Как заявили в компании, конечные цены на товары обусловлены несколькими факторами, среди которых, в частности, объемы торговли, импортные пошлины, колебания валюты и транспортные расходы.



Об этом пишет The Page со ссылкой на пресс-службу компании.



Кроме того, в числе факторов, влияющих на конечные цены на товары, в IKEA назвали текущие рыночные условия.



"Мы будем продолжать упорно работать над тем, чтобы в будущем предложить более низкие цены на нашу продукцию и услуги", - заверили в компании.



Как пишет издание, на польском сайте IKEA матрас "Ховог" стоит почти 5,7 тысяч гривен (в эквиваленте), на российском - 3,6 тысяч гривен, а в Украине - 6,5 тысяч гривен.



Похожая ситуация и с диваном "Фрихетен": в Польше он продается за почти 9,5 тысяч гривен (в эквиваленте), в РФ - за 8 тысяч гривен, а в Украине - за 11 тысяч гривен.



В то же время цены на небольшие товары (в частности, декор) не сильно отличаются.

