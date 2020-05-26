Дождливая прохладная погода сохранится на большей части Украины

В ближайшие сутки территория Украины по-прежнему останется в прохладной и влажной воздушной массе в поле пониженного атмосферного давления: будут дожди, днем местами с грозами, лишь ночью в южных и восточных областях без осадков, сообщает Укргидрометцентр. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-11 °, днем 14-19 °, в юго-восточной части страны местами до 23 °. В Киеве - временами дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью около 10 °, днем 15-17 °.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 мая самая высокая температура днем была 33,6° в 2007г., самая низкая ночью 1,7° в 1904г.



В четверг, 28 мая, в западных областях небольшой дождь; температура ночью 5-11°, днем 14-20°.



На остальной территории умеренные, местами значительные дожди, кое-где с грозами; температура ночью 7-14°, днем 16-21°, на востоке 21-26°.



Ветер в большинстве областей северо-восточный, 5-10 м / с; в восточной части - юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м / с.



В Киеве в четверг временами дождь . Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 9-11 °, днем 16-18 °.



26 мая в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-18°, в Днепре возле Киева 14°.

