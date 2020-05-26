Коломойский использует «Центрэнерго» в рейдерских целях

Контрольоване олігархом Ігорем Коломойським ПАТ «Центренерго», під контролем якого знаходиться Трипільська ТЕС, займається неприхованим рейдерством. Про це йдеться у зверненні керівника ТОВ «Маклайф АСУ» Сергія Чопенко.



А робота Трипільської ТЕС призводить до негативного впливу на екологію регіону: шкідливими скидами забруднюється басейн річки Дніпро, ґрунтові води, а повітря – газовими і аерозольними викидами. Адже за час роботи ТЕС там накопичилося більше 30 млн тон золошлакових відходів, яких необхідно утилізовувати не менше 1 млн тон на рік, щоб не сталася екологічна катастрофа, однак ані технології, ані обладнання, ані компетенції у працівників на ТЕС для цього немає.



З цієї причини для утилізації відходів 2014-го року був підписаний договір з ТОВ «Маклайф АСУ», яке мало власну технологію утилізації золошлаку – ноу-хау компанії-переробника, а у вересні 2019 р. договір було продовжено до 31 грудня 2056 року. Тоді також були подані заявки на відвантаження більше 16 тис. тон відходів.



Однак того ж місяця головою «Центренерго» стала людина Коломойського – Володимир Потапенко – і у кінці квітня 2020 року адміністрація Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» надіслала лист, у якому в односторонньому порядку розірвала договір. Рішення про розірвання договору не відповідає самим умовам договору, за яким він може бути розірваний лише у випадку невиконання іншою стороною своїх зобов’язань. Але не це головне.



У лютому 2019 року (ще до надсилання листа про розірвання договору) адміністрація ПАТ «Центренерго» Трипільської ТЕС уклала договір з ТОВ «МТ Карс» – підставною фірмою-прокладкою олігарха.



А 13 травня працівникам ТОВ «Маклайф АСУ» було заблоковано доступ до їхнього обладнання і дозволено цей доступ, а також доступ до унікальної технології ТОВ «Маклайф АСУ» (які, згідно з договором, належать виключно ТОВ «Маклайф АСУ».), представникам ТОВ «МТ Карс». Цього ж дня було здійснено вивезення золошлакових відходів на автотранспорті ТОВ «Мт Карс», що унеможливило виконання договору і може стати причиною його розірвання. А підставна компанія-прокладка намагається видати це обладнання і технології за свої.



Таким чином, підконтрольною Коломойському адміністрацією ПАТ «Центренерго» Трипільської ТЕС було вчинено рейдерське захоплення майна і технології ТОВ «Маклайф АСУ», а їхні дії мають кримінальний характер.



Крім того, такі дії рейдерів Коломойського можуть призвести до підвищення екологічної небезпеки в регіоні – адже люди, котрі захопили обладнання і технологію, не мають компетенції для роботи з ними, що може призвести до тяжких екологічних наслідків.



Інвестор і директор компанії ТОВ «Маклайф АСУ» Сергія Чопенко вже звернувся з цього питання до Офісу Президента, Міністерство енергетики, Службу безпеки України, Фонду держмайна, в прокуратуру, до ЗМІ та народних депутатів України.

