Fitch ухудшило прогноз падения мировой экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз падения мирового ВВП. В 2020 году падение составит до 4,6%. Об этом говорится в отчете агентства. Отмечается, что миру потребуется немало времени, чтобы восстановиться после кризиса, вызванного пандемией.



"Мы вряд ли достигнем предвирусных уровней ВВП до середины 2022 года в США и значительно позже в Европе. Мы дополнительно понизили наш прогноз мирового ВВП на 2020 год до -4,6% с -3,9%", - заявили в агентстве.

