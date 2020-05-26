Минздрав разрешил возобновить чемпионат Украины по футболу

Украинская ассоциация футбола получила разрешение Министерства здравоохранения Украины возобновить матчи УПЛ с 30 мая



Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко в facebook



"Большой футбол возвращается в Украину! Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая", - написал Павелко.



Сейчас в чемпионате Украины сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" имеет столько же баллов и занимает третье место.

