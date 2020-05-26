Медицинские маски могут быть опасны для детей до двух лет - японские педиатры

Японские врачи предупреждают родителей, что медицинские маски не стоит использовать в качестве средства индивидуальной защиты для детей до двух лет. Дело в том, что из-за них у малышей возникает риск теплового удара, а нагрузка на сердце повышается. Кроме того, маски могут вызвать асфиксию.



Об этом со ссылкой на Японскую ассоциацию педиатров пишет РБК.



Отмечается, что у младенцев узкие дыхательные пути, поэтому медицинские маски и представляют угрозу их здоровью. В случае, если они затруднят дыхание младенцев, у них могут возникнуть приступ удушья.



"Прекратите использовать маски для детей до двух лет", - сказано в заявлении организации.



Специалисты также отмечают, что медицинские маски создают дополнительную нагрузку на сердце, а в жаркую погоду увеличивают риск теплового удара. Также часто у младенцев возникает рвота, что при ношении маски может вызвать пневмонию и удушье.



Американская академия педиатрии и CDC, ассоциация центров по контролю и профилактике заболеваний, придерживаются того же мнения.

