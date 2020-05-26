Киберполиция раскрыла группу педофилов

Киберполиция разоблачила четырех педофилов, развращавших детей, снимавших это на видео и распространявших записи в интернете. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник, 26 мая.



Правоохранители провели 54 обыска в разных областях Украины. В частности на Волыни киберполицейские задокументировали деятельность мужчины, 1992 года рождения, с 2017 года развращавшего мальчика, 2004 года рождения.



"Свои действия злоумышленник снимал на мобильный телефон. Созданный противоправный контент распространял на форумах в DarkNet. Сейчас фигуранту объявлено о подозрении по ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей", - сказано в сообщении.



На Винниччине разоблачен мужчина, 1976 года рождения, развращавший собственного малолетнего ребенка. Он также снимал все на видео и распространял записи в интернете.



В Днепропетровской области разоблачили мужчину, скрывавшегося от правоохранителей. Его подозревают в изготовлении и распространении порнографии с малолетними. К преступной деятельности он привлек двух женщин, которые предоставляли собственных детей (2006, 2008, 2009 и 2010 годов рождения) для создания фото и видео сексуального характера. Женщин задержали еще в декабре прошлого года. Мужчине объявили о подозрении по статьям об изнасиловании и распространении порнографических предметов. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 161 тысяча гривен.



В Черниговской области разоблачили 28-летнего жителя города Бахмач, который создавал и распространял на закрытых форумах и веб-ресурсах изображения порнографического характера с участием своей родственницы, 2014 года рождения.



Аналогичные мероприятия были проведены в Херсонской, Кировоградской, Львовской, Закарпатской, Одесской, Запорожской, Тернопольской и Ривненской областях. По результатам мероприятий выявлены лица, занимавшиеся распространением детской порнографии в интернете.



В целом по результатам проведенных мероприятий установлено восемь потерпевших в возрасте от 7 до 14 лет, ставших жертвами сексуальной эксплуатации.

