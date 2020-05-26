Tramarossa - самые качественные джинсы итальянского производства

Tramarossa - это бренд, который предоставляет абсолютно уникальную продукцию, не имеющую в своем классе равных по всей Италии. А ведь мы знаем, что в вопросе моды итальянцы самые скрупулезные.



Tramarossa - абсолютное качество ручного производства

Джинсы навсегда стали модным предметом гардероба в кэжуал стиле. Хотя главными по объемам выступают известные мировые марки, которые у всех на слуху - массовый рынок затронул даже самых лучших из них. За абсолютным качеством и уникальным стилем придется еще поохотиться. Если вы предпочитаете экстра-качество цене, то вам определенно будет куда интересней познакомится с более изысканными брендами высокой европейской моды. Об одном из таких мы сегодня и расскажем. Конечно же гарантом выступает Италия - здесь всегда славились своим скрупулезным подходом к каждой мелочи, и в дениме отличились также итальянские мастера. Еще в 1967 году портной Кемелло Урбано предложил миру свое виденье качественных и уникальных джинс. Кстати первый использованный материал был красным, и впоследствии это отразилось на фирменных элементах декора и конечно названии компании.



Tramarossa - это абсолютный эксклюзив. Даже подход к маркировке уникален - запатентованный элемент стиля - позолоченные металлические инициалы, установленные на каждой единице, выпущенной под лейблом. Более того каждую пару можно отследить по информации, указанной на этикетке - там вы найдете подписи участвовавших в пошиве, конкретное место изготовления и прочую стандартную информацию для бренда такого класса. Sartoria Tramarossa (полное название марки) считается лидером среди всех итальянских производителей джинс. Это не удивительно, ведь они сохранили не только ценности семейного ремесла, но и продолжают изготавливать свои изделия, как и в самом начале пути лейбла, применяя новые методы, но оставляя самое лучшее - внимание к каждой мелочи. Все товары до сих пор отшиваются вручную, что несомненно сказывается на уровне качества - лучше практически не найти. Деним, примененный в моделях состоит из примерных комбинаций дорогих тканей. Основными компонентами являются лен, шелк и кашемир. Многоэтапный прошив гарантирует сохранение исключительных первозданных качеств даже после деликатной стирки - преимущество ручного производства над фабричным. Такие изделия не теряют внешнего вида и очень хорошо сохраняются. Остерегайтесь подделок - такие товары чаще всего могут быть искусно подделаны, но не сохранят и трети качеств оригинала. Гарантированную подлинность вы получите, обратившись в проверенные бутики. Для нас таким является мультибрендовый магазин одежды экстракласса Charisma. Все покупки можно совершить онлайн с доставкой, и оплатить их при получении.