TikTok опередил по заработкам YouTube и Netflix

TikTok и ее китайская версия Douyin в апреле заработали во всем мире 78 миллионов долларов на покупках внутри приложения. Это больше, чем у YouTube, Netflix и Tinder. В эту сумму данные о рекламе и играх не входят, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Sensor Tower.



Такой результат - самый большой среди мобильных приложений на планете.



По сравнению с апрелем 2019 года выручка у TikTok и его клона в Поднебесной выросла в 10 раз.



Оба приложения имеют систему покупки внутренней валюты, которую можно использовать для поддержки понравившихся авторов.





На втором месте по заработку - YouTube, получивший 76 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка у видеосервиса выросла на 57%.Также в первой пятерке рейтинга: мобильное приложение для знакомств Tinder, сервис потокового вещания Disney+ и сайт потокового видео Tencent Video.