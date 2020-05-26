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- 28 тур Бундеслиги богат на интересные противостояния, которые не оставят никого равнодушным
28 тур Бундеслиги богат на интересные противостояния, которые не оставят никого равнодушным
Ханс-Дитер Флик сформировал такую тактику, что Бавария показывает футбол с высокой степенью давления и владения мячом, обеспечив очень высокую оборонительную линию и сосредоточив внимание на игре, подчеркивая ширину. В противоположность этому, Дортмунд Люсьена Фавра опустошает контратаку и направляет свои действия через центр. Это настраивает нас на превосходную битву двух сильнейших команд Германии.
Форварды Баварии, Жадон Санчо, Джулиан Брандт и Эрлинг Хааланд будут работать вместе, как узкая тройка, чтобы сделать пронзительные пробежки за центральными защитниками. Распределение Томаса Делани, в частности, будет иметь важное значение для контратаки, помогая создавать моменты.
Но Дортмунд должен быть терпеливым в ожидании этих возможностей, чтобы не сломаться. Недостатки в защите Дортмунда должны позволить Томасу Мюллеру и Роберту Левандовски найти момент для взятия ворот. Более того, скоросные Альфонсо Дэвис и Серж Гнабри доставят немалый вред относительно медлительной защите Боруссии.
Байер Леверкузен - Вольфсбург
Тактика Вольфсбурга 4-4-2 иногда слишком мягкая в центре полузащиты, и сила Леверкузена в этой области должна серьезно беспокоить гостей. Леверкузен вернулись в блестящей форме, их движение создает высокотемпературные треугольники по всему полю, с вертикальными проходами, пронизывающими центр, благодаря умному взаимодействию Чарльза Арангуиза и Кая Хаверца, в частности.
Арангуиз и Керем Демирбай блестяще натянули «веревки» против Боруссии Мёнхенгладбах, но им помогает Хаверц. Это трио должно сбить с толку и спутать полузащиту Вольфсбурга, которая показывает посредственнуюигру, чем говорит 38% владения мяча против Дортмунда в минувшие выходные.
Хуже того, запутанная пятерка «Леверкузена» должна вывести из игры ключевых контратакующих Макса Арнольда и Вута Вегхорст. Им нужно взаимодействовать в центральном атакующем полузащите, но гибкая система Леверкузена позволяет любому члену пятерки уверенно выходить в оборонительное полузащиту и устранять опасность.
Перед началом 28 тура Бундеслиги турнирная таблица выглядит так:
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|27
|19
|4
|4
|80:28
|61
|2.
|Боруссия Д
|27
|17
|4
|6
|74:33
|57
|3.
|Лейпциг
|27
|15
|3
|9
|68:27
|54
|4.
|Байер Л
|27
|16
|6
|5
|52:32
|53
|5.
|Боруссия М
|27
|16
|7
|4
|53:34
|52
|6.
|Вольфсбург
|27
|10
|8
|9
|36:33
|39
|7.
|Фрайбург
|27
|10
|10
|7
|35:37
|37
|8.
|Шальке-04
|27
|9
|8
|10
|33:43
|37
|9.
|Хоффенхайм
|27
|10
|11
|6
|36:47
|36
|10.
|Кёльн
|27
|10
|13
|4
|43:49
|34
|11.
|Герта
|27
|9
|11
|7
|39:48
|34
|12.
|Аугсбург
|27
|8
|13
|6
|40:54
|30
|13.
|Унион Берлин
|27
|9
|15
|3
|32:47
|30
|14.
|Айнтрахт
|26
|8
|14
|4
|41:49
|28
|15.
|Майнц
|27
|8
|16
|3
|36:60
|27
|16.
|Фортуна Д
|27
|5
|13
|9
|29:52
|24
|17.
|Вердер
|26
|5
|15
|6
|29:59
|21
|18.
|Падерборн
|27
|4
|17
|6
|31:55
|18
Очевидно, что матч Боруссия - Бавария является не только центральным в туре, но и судьбоносным в плане борьбе за чемпионство. Хозяевам поля необходима только победа, в противном случае шансы на золотые медали будут минимальны в случае проигрыша.
Источник: https://check-live.net