28 тур Бундеслиги богат на интересные противостояния, которые не оставят никого равнодушным

Ханс-Дитер Флик сформировал такую тактику, что Бавария показывает футбол с высокой степенью давления и владения мячом, обеспечив очень высокую оборонительную линию и сосредоточив внимание на игре, подчеркивая ширину. В противоположность этому, Дортмунд Люсьена Фавра опустошает контратаку и направляет свои действия через центр. Это настраивает нас на превосходную битву двух сильнейших команд Германии.

Форварды Баварии, Жадон Санчо, Джулиан Брандт и Эрлинг Хааланд будут работать вместе, как узкая тройка, чтобы сделать пронзительные пробежки за центральными защитниками. Распределение Томаса Делани, в частности, будет иметь важное значение для контратаки, помогая создавать моменты.

Но Дортмунд должен быть терпеливым в ожидании этих возможностей, чтобы не сломаться. Недостатки в защите Дортмунда должны позволить Томасу Мюллеру и Роберту Левандовски найти момент для взятия ворот. Более того, скоросные Альфонсо Дэвис и Серж Гнабри доставят немалый вред относительно медлительной защите Боруссии.

Байер Леверкузен - Вольфсбург

Тактика Вольфсбурга 4-4-2 иногда слишком мягкая в центре полузащиты, и сила Леверкузена в этой области должна серьезно беспокоить гостей. Леверкузен вернулись в блестящей форме, их движение создает высокотемпературные треугольники по всему полю, с вертикальными проходами, пронизывающими центр, благодаря умному взаимодействию Чарльза Арангуиза и Кая Хаверца, в частности.

Арангуиз и Керем Демирбай блестяще натянули «веревки» против Боруссии Мёнхенгладбах, но им помогает Хаверц. Это трио должно сбить с толку и спутать полузащиту Вольфсбурга, которая показывает посредственнуюигру, чем говорит 38% владения мяча против Дортмунда в минувшие выходные.

Хуже того, запутанная пятерка «Леверкузена» должна вывести из игры ключевых контратакующих Макса Арнольда и Вута Вегхорст. Им нужно взаимодействовать в центральном атакующем полузащите, но гибкая система Леверкузена позволяет любому члену пятерки уверенно выходить в оборонительное полузащиту и устранять опасность.

Перед началом 28 тура Бундеслиги турнирная таблица выглядит так:

# КОМАНДА И П Н П Г О 1. Бавария 27 19 4 4 80:28 61 2. Боруссия Д 27 17 4 6 74:33 57 3. Лейпциг 27 15 3 9 68:27 54 4. Байер Л 27 16 6 5 52:32 53 5. Боруссия М 27 16 7 4 53:34 52 6. Вольфсбург 27 10 8 9 36:33 39 7. Фрайбург 27 10 10 7 35:37 37 8. Шальке-04 27 9 8 10 33:43 37 9. Хоффенхайм 27 10 11 6 36:47 36 10. Кёльн 27 10 13 4 43:49 34 11. Герта 27 9 11 7 39:48 34 12. Аугсбург 27 8 13 6 40:54 30 13. Унион Берлин 27 9 15 3 32:47 30 14. Айнтрахт 26 8 14 4 41:49 28 15. Майнц 27 8 16 3 36:60 27 16. Фортуна Д 27 5 13 9 29:52 24 17. Вердер 26 5 15 6 29:59 21 18. Падерборн 27 4 17 6 31:55 18



Очевидно, что матч Боруссия - Бавария является не только центральным в туре, но и судьбоносным в плане борьбе за чемпионство. Хозяевам поля необходима только победа, в противном случае шансы на золотые медали будут минимальны в случае проигрыша.

Источник: https://check-live.net