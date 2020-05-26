"Бесплодная" англичанка забеременела на карантине

Жительница Англии, длительное время страдающая бесплодием, забеременела на карантине. Об этом сообщает издание Daily Mail.



Долгое время 29-летняя Шеннон Стил жительница английского города Ипсуич пыталась зачать ребенка. Женщина испытывала проблемы с фертильностью с юности. В 15-летнем возрасте у нее диагностировали синдром поликистозных яичников, часто вызывающий бесплодие.



Стил и ее 35-летний муж Мэтью долгое время пытались зачать ребенка. Пара начала рассматривать возможность экстракорпорального оплодотворения.



В марте, когда пара вынуждена была оставаться дома из-за карантина, Стил узнали, что беременна. Более того, англичанка забеременела тройней.



Женщина отмечает, что они с мужем безумно счастливы. Единственное, что ее расстраивает - это беременность во время пандемии. Англичанка вынуждена выходить из дому только в больницу и не видится с родными и друзьями.

