Минздрав: США создали на Украине восемь лабораторий

США построили на Украине восемь лабораторий, в которых содержатся особо опасные инфекции, которые якобы предназначены для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українськi новини" со ссылкой на Минздрав страны. Отмечается, что с 2005 по 2014 год построили и усовершенствовали восемь объектов во Львовской, в Закарпатской, Тернопольской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Крыму.

Строительством занималась американская компания "Блэк энд Витч Спешл Проджектс Корп" с одобрения ведомства при Пентагоне, говорится в статье.



"Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемиологии и гигиены (Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (Одесса) и учреждениях Министерства здравоохранения, а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия", - сообщили в Минздраве.



Сотрудничество было продолжено в 2016 году. Соответствующий документ согласовали Министерство по вопросам евроинтеграции Украины и "Блэк энд Витч Спешл Проджектс Корп".



В течение трех лет планировалось освоить 1,28 миллиона долларов.

Главной задачей в рамках проекта значилось подключение украинских лабораторий к единой онлайн-системе программного обеспечения Электронной интегрированной системы наблюдения за заболеваниями.



Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в прошлом году сообщил, что США по всему миру ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий, в том числе в Грузии, Украине и других странах.



Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу размещения Пентагоном медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ.

