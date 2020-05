Конфликт между США и миром

В четверг президент Трамп объявил о своем намерении выйти из Договора по открытому небу — многостороннего соглашения между 34 странами, которое позволяет странам проводить разведывательные полеты с целью обеспечения прозрачности в отношении военной деятельности. В тот же день госсекретарь Майк Помпео выступил с заявлением, в котором обвинил Россию в систематических нарушениях договора.

Договор по открытому небу — это всего лишь последний в серии договоров, международных соглашений и норм, которые разрушил неуклюжий Помпео по приказу Трампа.



Теперь эксперты опасаются, что, выйдя из договора РСМД и договора по открытому небу, Трамп нацелился на договор СНВ-3, подписанный при Обаме, который ограничивает число ядерных боеголовок, развернутых США и Россией, до 1550 единиц для каждой из сторон. Сенатор Джефф Меркли (Jeff Merkley) от штата Орегон предупреждает: «Если администрация Трампа дальше расправится с договором СНВ-3, мы впервые за полвека лишимся ограничительных мер в отношении ядерных арсеналов России и США, что чревато катастрофически дорогостоящей и опасной гонкой вооружений». Меркли, который в пятницу дал интервью изданию «Нэйшн» (The Nation), говорит, что, хотя «никто не считает Россию стороной, заслуживающей доверия», такие договоры, как Договор об открытом небе, «все же являются важными инструментами для более глубокого понимания того, что делают наши противники, и для сокращения возможных катастрофических просчетов».



И в этом заключается суть Договора об открытом небе: разрешение на осуществление разведывательных полетов по первому требованию снижает неопределенность относительно намерений противников и действует как гарантия от потенциального просчета, чреватого губительными последствиями.



Прогрессивный конгрессмен Ро Ханна (Ro Khanna) также осудил решение о выходе из договора. В интервью изданию «Нэйшн» Ханна заявил: «Если когда-то и был момент для укрепления наших международных связей, то именно сейчас. Последнее, что нужно миру, — это еще большая нестабильность. Это решение подрывает глобальные усилия по контролю над вооружениями и лишь повышает вероятность войны».



Одобрительно высказались в отношении этого шага знакомые всем лица. Бывший советник по национальной безопасности неоконсерватор Джон Болтон (John Bolton) одобрил это решение, назвав его «очередным важным моментом в истории контроля над вооружениями, если и когда это произойдет!». Сам Болтон, конечно, заслуживает серьезного осуждения за то, что это он запустил этот процесс. Ведь в бытность заместителем министра по контролю над вооружениями и проверке соблюдения договора при Джордже Буше-младшем (George W. Bush) Болтон успешно добивался выхода США из подписанного в 1972 году Договора об ограничении систем противоракетной обороны.



Александра Белл (Alexandra Bell), бывший сотрудник Госдепартамента в Центре по контролю над вооружениями и нераспространению, в беседе со мной сказала, что, по ее мнению, «это всего лишь очередная серия шагов, которые доказывают, что администрация не просто заинтересована в расторжении договоров. Она занимается обесцениванием альянсов и доказывает, что „Америка прежде всего" — это „только Америка"». Белл выразила недоверие по поводу того, что администрация будет настолько безрассудна, чтобы отказаться от договора об открытом небе, который, по ее мнению, «дает ценное представление о передвижениях воинских формирований на территории от Ванкувера до Владивостока».



«То, что мы от него отказались, не поддается никакой логике», — сказала Белл.

Выступая в четверг вечером на канале «Фокс Ньюс» (Fox News), советник по национальной безопасности Роберт К. О'Брайен (Robert C. O'Brien) заявил, что договор предусматривает «открытое небо» для русских, позволяя им летать над США, но «закрытое небо» для США, не позволяя им летать над Россией. О'Брайен заявил, что русские нарушают договор, наблюдая за гражданской инфраструктурой.



Однако Белл это оспаривает. «Договор не предполагает запрета в отношении того, что можно фотографировать, — сказала она. — Мы находимся в самолете вместе с русскими, и они должны показать нам то, что они наблюдали. К тому же, мы пролетаем над Россией в три раза быстрее, чем они пролетают над нами». В конечном итоге США потеряют доступ к ценным разведданным.

В то же время замминистра иностранных дел России Александр Грушко подверг критике это решение. «Выход США из этого договора станет еще одним ударом по системе военной безопасности в Европе, которая и без того ослаблена предыдущими шагами администрации», — заявил Грушко в интервью российскому государственному информационному агентству ТАСС.

По этому вопросу с русскими согласны наши европейские и канадские союзники. И вновь из-за решения Трампа США стали «белой вороной».



Но еще хуже то, что выход из Договора об открытом небе — это очередное (и, возможно, не последнее) наступление президента Трампа на систему контроля над вооружениями. Две последние администрации республиканцев отказались от важных основ глобальной системы нераспространения ядерного оружия, контроля над вооружениями и режима проверки соблюдения договоренностей, которые кропотливо создавались на протяжении нескольких десятилетий, что чревато катастрофическими последствиями для будущих поколений.



Источник: The Nation