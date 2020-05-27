Полиция задержала под Одессой банду киллеров

Сотрудники департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины установили личности причастных к попытке убийства гражданина Черногории, совершенной во вторник, 26 мая, в Печерском районе Киева. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в Нацполиции Украины.



"После установления личности потерпевшего сразу стали понятны мотивы совершения этого преступления", - говорится в сообщении. По данным полиции, жертвой покушения оказался один из лидеров наркокартеля, поставляющего наркотики в большинство европейских стран.



Как выяснилось в ходе расследования, причастными к покушению оказались граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за совершение заказного убийства.



Киллеры прибыли в Украину в начале мая, заранее купив машину и автоматы. Определившись с датой убийства, они ждали потерпевшего у его дома. Сделав пять выстрелов, двое злоумышленников сели в автомобиль и уехали, впоследствии бросив машину.



Проанализировав видео с камер наблюдения, полицейские установили, что стрелков ждали их сообщники. Полицейские установили маршрут и автомобиль, на котором они направлялись в Одесскую область, чтобы через границу с Приднестровьем покинуть Украину без таможенного и пограничного контроля.



Утром 27 мая при въезде в Одессу сотрудники полиции при поддержке спецназа задержали четырех человек, которые оказали сопротивление и пытались убежать. Уголовное производство в отношении задержанных расследуется по статье Покушение на убийство (ч.2 ст.15 ч 2 ст.115 УК).

