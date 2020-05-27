Бывший главный военный прокурор Матиос стал адвокатом

Бывший Главный военный прокурор Анатолий Матиос, который был уволен экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой в прошлом году, стал адвокатом.



Об этом гласит информация с сайта Национальной ассоциации адвокатов Украины.



Так, по данным организации, Матиос стал адвокатом совсем недавно - 15 мая этого года. Решение о выдаче бывшему чиновнику соответствующей лицензии принимал Совет адвокатов Волынской области. При этом свою карьеру Матиос планирует строить в городе Луцк. Там, по адресу ул. Грушевского, 4А находится его новое рабочее место.



