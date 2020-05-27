Ещё один реформатор на выход? Денис Башлык лишился должности главы Госгеокадастра

Через год будет снят мораторий с продаж земли сельхоз назначения, а ещё через два ‒ и с государственной. Это свершившийся факт, как и то, что десятки лет в Украине, через коррупционные схемы, земля кормила сотни чиновников. И одной из главных «кормушек» являлась служба Госгеокадастра. К сожалению, ситуация и близко не меняется, скорее наоборот: кланы "земельной мафии" активно готовятся к открытию рынка и заранее начали войну за ключевую службу. Об этом идёт речь в недавно опубликованном расследовании «Кто и зачем вибивает стул из-под главы Госгеокадастра Дениса Башлыка?».

Башлык ‒ «новое лицо» новой власти и почему его персона стала не устраивать действующее правительство? Ответ на этот вопрос находим в статье, где раскрываються связи Башлыка с бывшим главой Госгеокадастра времён Порошенко ‒ Александром Колотилиным. Его ещё в 2017-ом СМИ называли «смотрящим за землёй». С приходом новой власти он лишь укрепил свои позиции. Схемы, развёрнутые Колотилиным, приносят ежемесячно сотни тысяч долларов со всех областей Украины.

Казалось бы, что в правительстве активно ходят разговоры об отставке Дениса Башлыка, именно для того, чтобы пресечь прикрытие этих схем из Госгеокадастра. Но на его место пророчат его заместительницу ‒ Юлию Мороз, назначенную в феврале этого года в полусекретном и экстренном порядке. Буквально – за три рабочих дня. Хотя обычно эта процедура занимает не менее трех недель. При этом, женщина полностью завалила собеседование в Минэкономики, не ответив ни на один вопрос комиссии. Всё дело в том, что госпожа Мороз связана с другим бывшем руководителем Госгеокадастра, но уже времён "регионалов" ‒ Сергеем Тимченко. Их связь через её подругу, Людмилу Шемелинець, бывшего первого заместителя главы Госгеокадастра, также раскрывает журналистское расследование.

Очевидно, что вокруг Госгеокадастра разыгрывается настоящая "игра престолов" конкурирующих кланов, а реформы и "новые лица" лишь способ сесть поближе к кормушке перед открытием рынка земли.



Денис Башлык

Александр Колотилин







