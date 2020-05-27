Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского

В Печерский районный суд Киева поступил иск от мэра Черкасс Анатолия Бондаренко против президента Владимира Зеленского о защите чести и достоинства. Об этом сообщил адвокат чиновника Денис Цыпин в видеообращении, опубликованном в Facebook.



"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс", - сказал он.



Отмечается, что соответствующий иск подан в связи с тем, что в ходе пресс-конференции с журналистами по случаю первого года президентства, Зеленский назвал Бондаренко "бандитом".



Глава государтсва обосновал свое выражение тем, что против городского головы Черкасс открыто 19 уголовных дел.



Позже мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отреагировал на слова президента и заявил, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности.

