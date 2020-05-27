ТРЦ в Киеве откроют с 30 мая - Кличко

Торгово-развлекательные центры и гостиницы в столице откроют в субботу, 30 мая. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.



“Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров без работы развлекательных зон. ТРЦ в Киеве — с соблюдением санитарных норм и регламентов — открывать с субботы, 30 мая”, — сообщил Кличко.



По его словам, с 30 мая смогут начать работу и гостиницы кроме хостелов.



“Для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать: температурный скрининг сотрудников и постояльцев, масочный режим вне номеров. Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади помещения”, — отметил городской голова.



Он добавил также, что рестораны в гостиницах пока будут работать на вынос и на обслуживание. Решение касательно их работы ресторанов комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно.

