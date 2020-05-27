САП призывает генпрокурора не оказывать давление на сотрудников ведомства

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) призывает генерального прокурора Ирину Венедиктову вернуться к мировым стандартам работы правоохранительных органов и не быть частью политического процесса переподчинения САП.



"Общение между структурными подразделениями Офиса генерального прокурора путем съемки и размещения видеороликов и сообщений в социальных сетях не соответствует мировым стандартам работы правоохранительных органов. Такие действия никоим образом не способствуют утверждению авторитета органов правопорядка и прокуратуры в частности, а имеют обратный эффект в обществе", - говорится в сообщении САП, адресованном Венедиктовой и размещенном на странице ведомства в соцсети Facebook в среду.



В своем сообщении САП подчеркивает: "В силу специфики работы мы располагаем информацией и хорошо понимаем, что запущены так называемыми "политическими элитами" процессы переподчинения нашей деятельности определенным целям, которые не согласуются с задачами уголовного судопроизводства. Учитывая это, настоятельно призываем генерального прокурора не быть частью таких процессов, не оказывать давления на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и не позорить правоохранительную систему".



По информации специализированной прокуратуры, в настоящее время на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находится более 200 уголовных производств. "Миллиардные схемы в области энергетики, промышленности, добычи полезных ископаемых и других сферах экономической деятельности прекращены вследствие совместных усилий Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины. Мы уверены, что виновные обязательно понесут предусмотренную законом ответственность по приговорам. И это должны быть именно приговоры и именно суда, и только Высшего антикоррупционного суда, а не "хотелок" следователя, детектива или прокурора", - подчеркивает САП.



Как сообщалось ранее, Венедиктова упрекнула САП в бездеятельности и заявила, что это требует ее реагирования. Соответствующий ролик был размещен на сайте Офиса генерального прокурора.



В ответ на это прокуроры САП обнародовали открытое письмо, в котором выразили свое категорическое несогласие с критикой, а также подчеркнули, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП.



Комментируя это письмо, генпрокурор обратилась к САП с предложением продемонстрировать конкретные результаты их работы. "Оценку работы прокурора дает суд. Не нужно оправданий, объяснений, ссылок на уважительные причины или нареканий в адрес ваших коллег из других правоохранительных органов. Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться или хотя бы за 5 лет вашего существования. Этого будет достаточно. И покажите этот результат сейчас", - написала Венедиктова в среду.

