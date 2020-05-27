Шмыгаль надеется на восстановление экономики во второй половине года

Активное воплощение в жизнь программы стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии COVID-19, которую наработало и представляет правительство, позволит восстановить экономику во второй половине года. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства 27 мая, сообщает корреспондент Укринформа.



"Мы активно начнем вводить каждый шаг стратегии, чтобы выйти на экономическое восстановление уже во второй половине этого года", - сказал Шмыгаль.



По его словам, эту программу создавали в четыре этапа. В ее разработке принимали участие более 10 рабочих групп из ведущих специалистов, десятков ассоциаций, а представители среднего и крупного бизнеса в своей ведущей отрасли разработали список инициатив.



"Мы потратили на ее написание более месяца", - сказал Шмыгаль.



Глава правительства отметил, что стратегия содержит комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений, которые происходят в нашей стране.

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Результат этой работы должен быть доработан экспертной средой и подан в Верховную Раду для дальнейшей работы.



Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.



По состоянию на 27 мая в Украине - 21905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели. В общем заболели 1595 детей и 4241 медик. За сутки зафиксирован 321 новый случай.



